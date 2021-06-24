Аксенов распорядился оценить потери крымчан до 25 июня

Стихия разрушила часть городских территорий, многие полностью лишились имущества.
Фото: Юлия МАРКИНА
Ущерб, которые понесли жители Крыма в результате подтопления, должен быть подсчитан до 25 июня включительно, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
- Прошу всех глав администраций до пятницы закончить оценку ущерба, нанесенного жителям. Чтобы мы могли систематизировать полностью эту работу, – сказал он.
Ранее сообщалось, что стоимость документа, необходимого для получения страховки, почти 5 тысяч рублей. Это официальные расценки «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Владельцам утонувших машин непогода влетела «в копеечку».
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