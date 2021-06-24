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Общество24 июня 2021 10:41

Аксенов распорядился оценить потери крымчан до 25 июня

Первые выплаты уже начались
Елизавета КВАЧКОВА
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Стихия разрушила часть городских территорий, многие полностью лишились имущества.

Стихия разрушила часть городских территорий, многие полностью лишились имущества.

Фото: Юлия МАРКИНА

Ущерб, которые понесли жители Крыма в результате подтопления, должен быть подсчитан до 25 июня включительно, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Прошу всех глав администраций до пятницы закончить оценку ущерба, нанесенного жителям. Чтобы мы могли систематизировать полностью эту работу, – сказал он.

Ранее сообщалось, что стоимость документа, необходимого для получения страховки, почти 5 тысяч рублей. Это официальные расценки «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Владельцам утонувших машин непогода влетела «в копеечку».

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