Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2021 11:34

Украина вновь закрыла пункт пропуска «Перекоп» на границе с Крымом

«Каланчак» и «Чонгар» продолжают работу в штатном режиме
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пункт пропуска закрывают временно – с 19 июня по 15 июля 2021 года

Пункт пропуска закрывают временно – с 19 июня по 15 июля 2021 года

Фото: Архив "КП"

До середины июля власти Украины решили закрыть пункт пропуска «Чаплынка», который с крымской стороны принято назвать «Перекоп». Об этом сообщили в пресс-службе представительства президента Украины в Крыму.

Пункт пропуска закрывают временно – с 19 июня по 15 июля 2021 года. Однако при этом другие пункты пропуска, «Каланчак» и «Чонгар», продолжат работу в штатном режиме.

Напомним, с 7 июня киевские власти уже закрывали в одностороннем порядке пункт пропуска «Чаплынка» из-за ремонтных работ. Открыть его обещали через две недели.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50