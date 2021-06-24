Украина вновь закрыла пункт пропуска «Перекоп» на границе с Крымом

Пункт пропуска закрывают временно – с 19 июня по 15 июля 2021 года Фото: Архив "КП"

До середины июля власти Украины решили закрыть пункт пропуска «Чаплынка», который с крымской стороны принято назвать «Перекоп». Об этом сообщили в пресс-службе представительства президента Украины в Крыму.

Пункт пропуска закрывают временно – с 19 июня по 15 июля 2021 года. Однако при этом другие пункты пропуска, «Каланчак» и «Чонгар», продолжат работу в штатном режиме.

Напомним, с 7 июня киевские власти уже закрывали в одностороннем порядке пункт пропуска «Чаплынка» из-за ремонтных работ. Открыть его обещали через две недели.

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