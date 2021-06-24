Сезонные НТО в Симферополе устанавливают вне зеленых зон

Власти крымской столицы согласовывают установку сезонных нестационарных торговых объектов. Фото: Архив "КП"

Власти крымской столицы согласовали установку сезонных нестационарных торговых объектов и уличных площадок, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Уже рассмотрели 60 заявлений горожан. На установку нескольких объектов дали разрешение, по некоторым же были вынесены решения об отказе из-за их нахождения в зеленой зоне. Некоторые проекты были отправлены на доработку.

Цель такой работы – создание комфортных условий для бизнесменов и удобной расстановки коммерческих объектов в Симферополе.

Ранее сообщалось, что набережную Салгира в Симферополе отремонтируют. Также приведут в порядок местный парк.

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