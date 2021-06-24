Крым 23 июня установил суточный рекорд по вакцинации от COVID-19

Благодаря Министерству здравоохранения республики вакцинирование стало доступнее, а процедура занимает минимум времени. Фото: Александра Тимощенко

Власти Крыма проводят информационную кампанию, которая популяризирует важность коллективной иммунизации, сообщили в правительстве республики. Деятельность ведется также для того, чтобы крымчане помнили о социальной дистанции, носили маски и заботились о близких.

В рамках кампании был запущен чат-бот в Telegram (@CrimeaVac_bot), где каждый может узнать, как записаться на вакцинацию, где ее сделать, какими препаратами, а также получить нужные контакты и оставить отзыв.

За сутки 23 июня прививку от COVID-19 сделали 11 754 человека - это рекорд за все время кампании вакцинации от коронавируса в Крыму. Показатель говорит о высокой сознательности жителей полуострова. На 24 июня в Крыму прошли вакцинацию 290 927 человек.

С начала года Центр управления регионом обработал 23 628 сообщений на тему вакцинации: 16 330 человек поинтересовались записью в лист ожидания, 3 975 пожаловались на отсутствие сертификата и дневника наблюдения, о проблемах с записью сообщили 1 442 человека и прочее.

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