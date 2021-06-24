Волонтеры помогают жителям Керчи восстанавливать дома после наводнения

В Крым прибыла группа от «МолодежкаОНФ», включающая около ста человек. Фото: пресс-служба волонтерского штаба.

Участники команды «МолодежкаОНФ» помогают жителям Керчи приводить свои дома в порядок после наводнения, сообщили в пресс-службе волонтерского штаба.

Добровольцы собрались из Дагестана, Ингушетии, Краснодара, Белгорода, Воронежа. Сегодня они помогают восстанавливать жилые строения: разгребают завалы, выносят затопленную мебель и прочие испорченные вещи, окачивают воду, помогают просушить дома и многое другое. Также волонтеры собирают обращения жителей о проблемах в единую базу данных. Это поможет более оперативно решить все вопросы.

Участники «Молодежки ОНФ» приехали в Крым на помощь местным жителям из 11 регионов страны. Всего приехало около 100 человек, 50 из них сейчас трудится в Керчи.

Жителям Крыма помогают в восстановлении после наводнения участники «Молодежки ОНФ» из 11 регионов страны. Фото: пресс-служба волонтерского штаба.

Ранее сообщалось, что Аксенов распорядился оценить потери крымчан до 25 июня. Первые выплаты уже начались.

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