Из жизни ушел 97-летний ветеран Иван Робак, освобождавший Крым в годы войны

Иван Иванович Робак родился 10 июня 1925 года. Фото: Крымская газета.

Скончался ветеран Великой Отечественной войны и участник освобождения Крыма от нацистских захватчиков Иван Робак. На момент смерти ему было 97 лет, передает Крымская газета.

Он мужественно защищал Родину от врагов, проявил героизм и воинскую доблесть. Его не раз награждали за боевые заслуги: кроме прочего он был дважды удостоен орденом Славы, получил орден Отечественной войны и медаль «За победу над Германией».

После войны участвовал в строительстве важных объектов, много сделал для воспитания подрастающих поколений и для сохранения исторической памяти. В период ВОВ ему пришлось пережить оккупацию, попасть в концлагерь под Каховкой, после побега из которого он вступил в полк 51-ой армии. Не обошлось и без ранений ранение – в него попал осколок снаряда. Но, несмотря на это, герой продолжил участвовать в освобождении городов Крыма от нацистских захватчиков, а также принимал участие в освобождении Украины и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что волонтеры помогают жителям Керчи восстанавливать дома после наводнения. Всего трудится 50 человек.

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