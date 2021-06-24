В Симферополе воюют с агрессивным аллергеном

Амброзия - экологическая катастрофа. Фото: Архив "КП"

В Симферополе начали убирать пыльцу сорняка амброзии, которая считается наиболее агрессивным аллергеном, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Власти крымской столицы заключили контракт на покос 60 гектаров растений и ликвидацию 44 гектаров химическим способом.

Сегодня химическим способом уже обработали участки на улицах Толстого, Балаклавская, Севастопольская, Джанкойская, Маршала Жукова, Журавлиная, Виноградная, Кара-Дениз, Трубаченко, Кантар, Мира, Ешиль-Ага, Сельская, Озимая, Глинки, Объездная, 1-й Конной Армии, Авиационная, Бородина и в поселке Грэсовский.

Об очагах произрастания амброзии можно сообщить по телефонам: 8 (3652) 60-49-09, 8 (978) 944-39-59, 8 (918) 030-01-12.

Ранее сообщалось, что волонтеры помогают жителям Керчи восстанавливать дома после наводнения. Всего трудится 50 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50