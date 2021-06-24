Панно «Лето мечты» украсит центр винного туризма Winepark в Ялте

Море, виноград, Крым и молодость запечатлит панно винного парка Фото: Анна КИРИЕНКО

Панно «Лето мечты» из рисунков воспитанников Ялтинской общественной организации «Вместе» украсит центр винного туризма Winepark. Молодые люди с ограниченными возможностями подготовили 5 рисунков о летнем отдыхе в Крыму.

- На рисунках воспитанники организации изобразили виноградную лозу, символ семейного парка развлечений «Дримвуд» Дримми, Японский сад, пляж и море, - рассказали в Winepark.

В субботу 26 июня огромная раскраска из рисунков о лете предстанет перед гостями курортного комплекса «Mriya Resort & SPA» и винного парка, чтобы сообща они создали яркое и красочное панно. В последствии эти рисунки превратятся в добрые открытки, которые можно будет приобрести в Winepark. Вырученные средства будут направлены воспитанникам организации.

Этим летом в винном парке запланирована серия мероприятий, объединенных идеей «Вино, как метафора жизни человека».

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