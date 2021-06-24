Севастопольские медики запустили флешмоб «Территория здоровья»

К флешмобу может присоединиться любой желающий. Фото: ForPost.

Сотрудники севастопольской городской больницы № 4 запустили флешмоб «Территория здоровья». Организаторы прививочной кампании против COVID-19 ориентируются на аудиторию в соцсетях.

Для того чтобы присоединиться к флешмобу, нужно опубликовать фото в соцсетях с хештегами #япривился и #территорияздоровья, передает ForPost.

Для формирования коллективного иммунитета, нужно привить не менее 60% жителей всего города. Сейчас в Севастополе вакцинацию от коронавируса прошли более 77 тысяч человек. Ни один пациент не жаловался на осложнения.

Ранее сообщалось, что в Симферополе воюют с агрессивным аллергеном. Сегодня уже обработали ряд улиц.

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