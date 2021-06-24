В Симферополе открыли новый детсад «Кунешчик»

Всего до конца текущего года в Симферополе будет открыто ещё 6 детских садов. Фото: Архив "КП"

Новый детский сад №19 «Кунешчик» открылся в симферопольском микрорайоне Хошкельды, передает «Крым 24».

Дошкольное учреждение построили по Федеральной целевой программе. Сад рассчитан на 260 мест. Из 12 групп 4 – ясельные и 8 – разновозрастные. На церемонии открытия присутствовали Глава Республики Крым Сергей Аксенов, министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

- Здесь самое современное техническое обеспечение, очень много методического материала, игрушек, – отметила Лаврик.

По ее словам, скоро в городе откроются еще два детсада – «Крымская роза» и «Город мира» на 260 мест каждый.

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