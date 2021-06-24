Начальника склада МВД в Крыму лишили звания за кражу оружия

Уголовные дела на мужчину были возбуждены по трем статьям УК РФ. Фото: Елена ЛЕЛЮК

Киевский районный суд Симферополя приговорил начальника склада МВД в Крыму к тюремному заключению за хищение оружия, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Имея свободный доступ к помещению с боеприпасами, с декабря 2018 по март 2020 года заведующий складом похитил средства защиты, активной обороны, снаряжение, боеприпасы, а также различные виды оружия и комплектующие к нему.

Что-то мужчина продал знакомым, что-то оставил себе. Он проходил службу в должности начальника склада вооружения ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РК».

Суд приговорил злоумышленника к 4 годам и 5 месяцем тюрьмы. Кроме того, его лишили права занимать должности в правоохранительных органах на два года и звания старшего лейтенанта полиции.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали торговца марихуаной. В машине у него нашли полкило сушеной травы.

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