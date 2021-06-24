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Общество24 июня 2021 19:45

В Евпатории неизвестные поиздевались над иномаркой с украинскими номерами

Вернуть машине прежний вид пытаются в автосервисе
Юлия МАРКИНАЮлия МАРКИНА
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Неизвестные разрисовали автомобиль краской, которая не смывается. Фото: "Злой крымчанин"/"Вконтакте"

Неизвестные разрисовали автомобиль краской, которая не смывается. Фото: "Злой крымчанин"/"Вконтакте"

В Евпатории с автовладельцем сыграли злую шутку. Автомобиль BMW с украинскими номерами неизвестные разрисовали краской, которую не могут смыть даже в автосервисе. Видео разрисованного авто появилось в социальных сетях.

- Вот такие последствия остались после краски. Уже машину помыли, но никак ничего не выходит. Машина заехала к нам. Сейчас полируем и приводим авто в порядок, - рассказали в автосервисе.

По поводу того, кто мог так повредить иномарку, мнения пользователей соцсетей разделились. Одни считают, что это подростки, другие называют это местью «обиженной дамы», третьи видят в действиях хулиганов политику.

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В Евпатории неивестные "надругались" над иномаркой
Разрисованный автомобиль не могут отмыть даже в автосервисе
В Евпатории неивестные "надругались" над иномаркой
Разрисованный автомобиль не могут отмыть даже в автосервисе