Часть Симферополя и Севастополя 25 июня останется без электричества

Свет отключат на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
25 июня в отдельных районы Симферополя и Севастополя на несколько часов исчезнет электричество.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
бульвар Франко 12-30 (чет), 13-21 (нечет),
ул. Шполянской 18/16-21а (чет);
ул. Декабристов 2а-12/23 (чет),14/28, 1-13/81 (нечет);
ул. Дзержинского 12-14/28 (чет), 9а;
пр-т. Кирова 72/2;
ул. Хмельницкого 16, 24-30/6 (чет), 3/13, 5/18, 11, 13/2, 21-27 (нечет);
ул. Попова 5-7 (нечет);
ул. Декабристов 14/28, 30;
ул. Шполянской 18/16;
ул. Солдатская 48-66 (чет), 47-69 (нечет)
ул. Камыш-Бурунская 3-39 (нечет)
пер. Розовый 2-18 (чет), 3-13 (нечет)
ул. Алексеева 2-12а (чет); 4-24; 28 (нечет);
ул. Оленчука 7-27 (нечет);
ул. Центральная 52-78 (чет), 71-73 (нечет);
ул. Инкубаторная 50, 50а;
ул. Полины Осипенко 26-60 (чет), 27-47 (нечет);
ул. Раснецова 12а
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 13.00
ЗАО С. Перовской уч.7; ул. Некрасова 2-8,1-35; ул. Весенняя 2-38,1-59
с 8.00 до 15.00
пер. Инженерный 2-8,1-19;
ул. Инженерная 2-10,1-25,37;
ул. Чернышевского 20-24
с 8.00 до 17.00
пр. Гагарина 17-А, 26-32
с 8.00 до 17.00
ул. Марата 15;
ул. Советская 9;
ул. Суворова 3,10
село Широкое: ул. Булгакова 48-52,56-А,56-Б,62-110,31-А,33-77
с 9.00 до 18.00
село Орловка: ул. Приморская 2-50,72,47-55; ул. Дорожная 2-16,26,1-25; ул. Клубная 2,10,1-27; пер. Дорожный 3-а,3,7
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