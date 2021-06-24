Часть Симферополя и Севастополя 25 июня останется без электричества

Свет отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 июня в отдельных районы Симферополя и Севастополя на несколько часов исчезнет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

бульвар Франко 12-30 (чет), 13-21 (нечет),

ул. Шполянской 18/16-21а (чет);

ул. Декабристов 2а-12/23 (чет),14/28, 1-13/81 (нечет);

ул. Дзержинского 12-14/28 (чет), 9а;

пр-т. Кирова 72/2;

ул. Хмельницкого 16, 24-30/6 (чет), 3/13, 5/18, 11, 13/2, 21-27 (нечет);

ул. Попова 5-7 (нечет);

ул. Декабристов 14/28, 30;

ул. Шполянской 18/16;

ул. Солдатская 48-66 (чет), 47-69 (нечет)

ул. Камыш-Бурунская 3-39 (нечет)

пер. Розовый 2-18 (чет), 3-13 (нечет)

ул. Алексеева 2-12а (чет); 4-24; 28 (нечет);

ул. Оленчука 7-27 (нечет);

ул. Центральная 52-78 (чет), 71-73 (нечет);

ул. Инкубаторная 50, 50а;

ул. Полины Осипенко 26-60 (чет), 27-47 (нечет);

ул. Раснецова 12а

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 13.00

ЗАО С. Перовской уч.7; ул. Некрасова 2-8,1-35; ул. Весенняя 2-38,1-59

с 8.00 до 15.00

пер. Инженерный 2-8,1-19;

ул. Инженерная 2-10,1-25,37;

ул. Чернышевского 20-24

с 8.00 до 17.00

пр. Гагарина 17-А, 26-32

с 8.00 до 17.00

ул. Марата 15;

ул. Советская 9;

ул. Суворова 3,10

село Широкое: ул. Булгакова 48-52,56-А,56-Б,62-110,31-А,33-77

с 9.00 до 18.00

село Орловка: ул. Приморская 2-50,72,47-55; ул. Дорожная 2-16,26,1-25; ул. Клубная 2,10,1-27; пер. Дорожный 3-а,3,7

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