Погода в Крыму на 25 июня: дождь и тепло до +28

На ЮБК переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 июня на Крымском полуострове, как и накануне, синоптики прогнозируют местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. По прежнему актуально и штормовое предупреждение

- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Днем западный ветер до 5-10 м/с. Столбик термометра днем поднимется до + 23…25°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность, возможны осадки, тепло +20…26°. Скорость юго-западного ветра до 4 м/с.

Вода в Черном море прогрелась до +20…22°.

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