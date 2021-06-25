Сегодня, 25 июня, на Крым обрушится ливень с градом

Вода в Черном море прогрелась до +20…22°. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Сегодня, 25 июня, некоторые районы Крымского полуострова придет сильный ливень с градом, сообщили со ссылкой на крымский гидрометцентр в главном управлении МЧС по республике.

- В Крыму сегодня ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду, – рассказали в главке.

Спасатели порекомендовали соблюдать правила безопасности.

Ранее сообщалось, что в Крыму 25 июня ожидается дождь и тепло до +28. На полуострове действует штормовое предупреждение.

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