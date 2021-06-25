Уже 447 пострадавших от наводнения в Керчи получили выплаты от властей

на восстановление пострадавшей инфраструктуры в регионе потребуется около 5,5 миллиардов рублей. Фото: Архив "КП"

Власти Керчи выплатили компенсации пострадавшим от наводнения жителям города на сумму 22,6 миллионов рублей, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

В департаменте труда и социальной защиты населения компенсацию получили 299 керчан по 10 тысяч рублей каждый. Еще 190 горожан получили по 100 тысяч рублей, 28 человек – по 50 тысяч. Общая сумма выплат составила 22 миллиона 690 тысяч рублей.

К 24 июня комиссии муниципалитетов по оценке ущерба, нанесенного наводнением в Крыму, составили 866 актов. Из них в Керчи 528, в Ялте – 173, в Ленинском районе – 114, в Кировском районе – 30, в Советском районе – 21. Общая сумма ущерба – 171 миллион рублей.

На сумму 30 миллионов рублей компенсацию получили 634 жителя Крыма. Общая сумма выплат к настоящему моменту составляет 61 миллион рублей, первые начали выдавать 22 июня.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50