«Если не смените курс, откроем огонь»: ФСБ обнародовала видео инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма

Фото: ЦОС ФСБ

Погранслужба ФСБ РФ обнародовала видео переговоров с британским кораблем «Дефендер», который вошел в территориальные воды России.

На кадрах видно, что пограничники несколько раз предупреждали экипаж эсминца, чтобы те сменили направление движения. Но британская сторона сделала вид, что не слышит предупреждения, обозначив, что это мирный переход:

- Российская береговая охрана, это британское военное судно Дельта 36. Мы совершаем мирный проход. У нас есть на это право в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН. Ваши действия небезопасны, непрофессиональны и подвергают опасности оба наших судна. Вы угрожаете нам?

На эту реплику российские пограничники еще раз предупредили британцев, что те находятся в запрещенной зоне, в территориальных водах РФ. Когда реакции не последовало, Погранслужба предупредила о том, что будет открыт огонь, поскольку британцы нарушают правила мирного прохода. Убедившись, что предупреждения не действуют, россияне оповестили об открытии огня все корабли, морские и воздушные суда, которые проходили в квадрате инцидента.

Тогда были подняты самолеты Су-24М и выпущены бомбы в сторону «Дефендера». Перед этим один из сотрудников в рубке отдал приказ открыть предупредительный огонь, но не стрелять на поражение в британское судно.

Напомним, вышеописанный инцидент в акватории Черного моря произошел 23 июня в районе мыса Фиолент. Эсминец ВМС Великобритании пересек морскую границу РФ и сменил направление движения только после предупредительного огня.

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