Морская вода у берегов Крыма прогрелась до 20-25 градусов

В Ялте власти временно ввели запрет на купание в морской воде. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Морская вода в Керченском проливе прогрелась до 25 °, сообщили в крымском гидрометцентре.

Азовское море холоднее на один градус, его температура – 24 °, а в Феодосии море прогрелось до 23°. В Ялте, Алуште, Севастополе и Черноморском температура воды пока не поднимается выше 22 °. Наиболее холодная вода сейчас в Евпатории – 20 °.

Напомним, что в акватории Ялты купаться запрещено. Вода загрязнилась из-за сильного наводнения, которое спровоцировали мощные ливни 17-18 июня на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что сегодня, 25 июня, на Крым обрушится ливень с градом. Непогода будет хозяйничать в некоторых частях полуострова.

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