Погода в Крыму на 26 июня: осадки и тепло до +29

Вода в Черном море прогрелась до +20…22°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 июня на Крымском полуострове синоптики прогнозируют вполне комфортный уик-энд без стихийных потрясений. Лето все-таки - это время отдыха, а не чрезвычайных ситуаций. Покуражились природные силы и хватит, пора и честь знать.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Утром местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Столбик термометра в дневное время покажет + 24…26°.

На Южном берегу переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы до 20 м/с. Днем воздух прогреется до 25…27°.

Вода в Черном море прогрелась до +20…22°.

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