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Общество25 июня 2021 16:39

До конца дня в Симферополе будет хозяйничать шквалистый ветер

Скорость стихии усилится до 15-20 метров в секунду
Елизавета КВАЧКОВА
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Непогода в Симферополе будет сохранятся до конца суток.

Непогода в Симферополе будет сохранятся до конца суток.

Фото: Архив "КП"

В Симферополе объявили штормовое предупреждение до конца суток 25 июня, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Ожидается сильный ливень, гроза, град, скорость ветра усилится до 15-20 метров в секунду.

Спасатели напомнили, что высока вероятность возникновения ЧС из-за обрыва линий электропередач, обвала деревьев, обрушением ненадежно закрепленных конструкций, повреждением крыш строений, нарушением работы дорожных и коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что полиция Симферополя будет чаще патрулировать улицы города в вечернее и ночное время.

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