На британском эсминце находились украинские военные

Британский эсминец. Фото: ru.wikipedia.org

На британском эсминце Defender, который днем 23 июня вторгся в территориальные воды России, находились представители украинских спецподразделений. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на экс-министра обороны страны Андрея Загороднюка. По его словам, это спецподразделение занимается противодействием абордажным операциям или же их проведением.

- Не впервые это отрабатывается с международными партнерами. Делается это, в первую очередь, для того, чтобы иметь возможность потренироваться на кораблях разного рода. Во-вторых, чтобы отработать совместные действия, - сказал Загороднюк.

Эсминец Королевских ВМС Defender вошел в территориальные воды России в районе мыса Фиолент. После предупреждения о применении оружия, российская авиация произвела несколько предупредительных бомбовых удара. После чего эсминец покинул территориальные воды РФ. В Минобороны Великобритании заявили, что военное судно осуществляло «мирный проход территориальными водами Украины», в Кремле назвали инцидент провокацией.

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