В Ялте отстранят от работы тех, кто не пройдет вакцинацию от гепатита А

Меры приняты, чтобы не допустить осложнение эпидемиологической ситуации в регионе. Фото: Надежда ДАЦЮК

Вакцинация от гепатита А для некоторых жителей Ялте является обязательной, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Среди них персонал объектов общепита, работники аптек, предприятий пищевой промышленности, учреждений санаторно-курортной сферы, детских учреждений и предприятий водопроводных сетей.

- В Ялте в части выполнения предписания Роспотребнадзора об обязательной вакцинации против гепатита А уже есть предприниматели и организации, которые официально отказались от прививок. А я напомню, что прививка от гепатита – это не рекомендация, а требование, обязательное к исполнению, – сказала Павленко.

Тем, кто отправил официальный отказ от вакцинации, направят уведомления об отстранении их работников от исполнения обязанностей – при отсутствии работников учреждение закроют.

Сейчас готовы шесть прививочных бригад, которые могут приехать в любую точку Ялты. Прививку будут делать только тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса менее 30 дней назад.

Помимо выездных бригад, прививку могут сделать от гепатита А и дизентерии в ялтинской поликлинике №1. Записаться можно, позвонив по номерам 8 800 506-80-04 и 8 3654 55-59-73.

Ранее сообщалось, что туристов заманивают в разрушенную Ялту экстрим-турами. Кто-то предприимчивый увидел в развалах на улицах прибыльное развлечение.

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