В ДТП на трассе Симферополь-Николаевка сильно помяло легковушку

Машину сильно помяло, без помощи врачей не обошлось. Фото: dtpcrimea / Instagram.

В Крыму на трассе Симферополь - Николаевка произошла авария. Столкнулись два легковых автомобиля, сообщили очевидцы в социальных сетях.

По фото можно понять, что без мощи медиков не обошлось, на место прибыли две бригады. Передняя часть автомобиля сильно помята. О пострадавших пока информации никакой нет.

Ранее сообщалось, что в Симферополе улицу Ракетную иногда затапливает из-за кучи мусора в реке. Власти города оценили угрозу паводков, из-за которых заливает дома.

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