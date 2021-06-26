Евгений Кабанов в Керчи будет руководить процессом уборки после наводнения

Улицы города все еще расчищают, хотя уборку планировали закончить несколько дней назад. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Глава Крыма Сергей Аксенов направил в Керчь вице-премьера Евгения Кабанова для координации работы по ликвидации последствий наводнения в Керчи.

По словам Сергея Аксенова, темп уборки, невзирая на активную помощь военных и волонтеров, идет медленно. По планам, пострадавшие районы должны были расчистить уже до конца 23 июня. Он также добавил, что лично прибудет в город в понедельник для проверки результатов проделанной работы.

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