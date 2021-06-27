Погода в Крыму на 27 июня: осадки и тепло до +30

Вода в Черном море прогрелась до +20…22°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 июня на Крымском полуострове уютный уик-энд с освежающим летним дождем.

- В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Севастополь во власти все той же переменной облачности. В дневное время пройдет небольшой летний дождь. Южный ветер разгонится до 10 м/с., столбик термометра поднимется до + 26…28°.

На Южном берегу переменная облачность, синоптики не исключают возможность дождя и грозы. Ветер северо-западный 3-5 м/с. Днем воздух прогреется до +27…30°.

Вода в Черном море прогрелась до +20…22°.

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