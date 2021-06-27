Хроники коронавируса: В Крыму за сутки заболели 258 человек

Вчера на коронавирус в республике протестировали свыше 5 тысяч человек.
В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 258 человек.
- Из общего количества заболевших 196 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы,- рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Вчера на коронавирус в республике протестировали свыше 5 тысяч человек. За сутки выздоровели 97 человек, а всего с начала пандемии — более 43 тысяч.
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