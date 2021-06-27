МЧС: В Крыму ожидаются ливни, град и шквал

Официально объявлено штормовое предупреждение.

В Крыму сегодня до конца дня прогнозируют ливни, град и шквалистый ветер — объявлено штормовое предупреждение.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 27 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 метра в секунду, - сообщает МЧС Крыма.

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