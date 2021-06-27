Следком не нашел нарушений в «Артеке» в связи с лечением детей от коронавируса

Следственный комитет не нашел нарушений в работе детского центра «Артек» в связи с лечением детей от коронавируса.

- Установлено, что в отношении детей противоправных действий со стороны врачей, администрации и персонала санатория не совершалось, условия содержания благоприятные, права детей не нарушены, - сообщается на сайте ГУ Следкома по Крыму и Севастополю.

От родителей не было жалоб и заявлений в ведомство от родителей детей, которых лечили в санатории «Прибой».

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