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Общество27 июня 2021 13:52

Следком не нашел нарушений в «Артеке» в связи с лечением детей от коронавируса

Родители также не жаловались в ведомство
Степан ОСТИНОВ
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Следственный комитет не нашел нарушений в работе детского центра «Артек» в связи с лечением детей от коронавируса.

- Установлено, что в отношении детей противоправных действий со стороны врачей, администрации и персонала санатория не совершалось, условия содержания благоприятные, права детей не нарушены, - сообщается на сайте ГУ Следкома по Крыму и Севастополю.

От родителей не было жалоб и заявлений в ведомство от родителей детей, которых лечили в санатории «Прибой».

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