В Крыму предупреждают о подъеме уровня рек и селевых потоках

ФОто: МЧС Крыма

МЧС Крыма предупреждает о подъеме уровня рек и угрозе селевых потоков.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине суток 27 июня и в течении суток 28 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 метра. В селевых бассейнах угроза схода селей, - сообщает ведомство.

МЧС призывают крымчан и гостей полуострова быть бдительными, особенно вблизи водных объектов.

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