Где в Симферополе и Севастополе 28 июня отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 июня в отдельных районы Симферополя и Севастополя исчезнет электричество, потому что идет ремонт трансформаторных подстанций и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Крымская 5 (нечет);

ул. Малофонтанная 12-24 (чет), 11-17 (нечет);

ул. Нижегоспитальная 2-26 (чет), 3-9 (нечет);

ул. Чехова 51, 55А

ул. Сергеева Ценского 46-70 (чет), 41-63 (нечет);

ул. Солдатская 48-66 (чет), 47-69 (нечет)

ул. Камыш-Бурунская 3-39 (нечет)

пер. Розовый 2-18 (чет), 3-13 (нечет)

микрорайон Давыдовка: СПК «Изумруд»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

село Орлиное: ул. Мазурца 2-22; ул. Ореховая 20-А,4,10-16,20,15-17,21; ул. Солнечная 1; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11

с 8.00 до 17.00

ул. Зои Космодемьянской 10-26;

ул. Александра Матросова 5-13;

ул. Гайдара 8-А,2,8,1-А,7-А,1-11,19;

ул. Октябрьская 2-А,2-12,20,1-А,1

пер. Школьный 2-8;

ул. Буденного 6-А,6-Б,6-24,23,31-59;

ул. Котовского 48;

ул. Николая Музыки 1,7-13,19-23;

ул. Степаненко 12;

ул. Чапаева 50-80,21-25,29-41

с 7.30 до 16.30

села Терновка и Родное - полностью

Юхарина балка - СТ «Гранат»

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