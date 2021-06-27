Эксперт: Прошедшие накануне дожди обеспечили водой Крым до конца года

При рациональном использовании в Алуште тоже воды будет достаточно, говорит специалист. Фото: Архив "КП"

Сильные ливни, которые накануне обрушились на Крым, наполнили водохранилища полуострова.

Теперь воды в них хватит минимум до конца текущего года, считает директор компании «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

- Ялта и весь Южный берег Крыма водой обеспечены. При рациональном использовании в Алуште тоже воды будет достаточно. Есть все основания считать, что воды в родниках, источниках до конца года хватит, а в начале следующего периода мы по анализу многолетней статистики видим, что количество осадков несколько возрастет, поэтому на хозяйственно-питьевые нужны, на социальные задачи. Думаю, что сейчас недостатка в воде не будет, - цитирует ТАСС директора.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50