Детские сады в Ялте не будут работать до 1 июля включительно

Глава администрации Ялты призвала работодателей с пониманием отнестись к тем сотрудникам, которым не с кем оставить ребенка дома. Фото: Архив "КП"

Детские сады в большой Ялте будут закрыты минимум до 1 июля

В Большой Ялте детские сады будут закрыты минимум до 1 июля включительно, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- К большому сожалению, мы не можем открыть детские сады до нормализации ситуации с водой по всему региону. Несмотря на то, что в некоторых дошкольных учреждениях пробы воды соответствуют нормам, общая картина все еще останется неутешительной, - отметила глава администрации.

Она также призвала работодателей с пониманием отнестись к тем сотрудникам, которым не с кем оставить ребенка дома.

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