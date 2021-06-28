Погода в Крыму на 28 июня: дождливо и тепло до +28

В Крыму настоящее лето. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 июня на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Синоптики говорят о том, что на некоторых реках уровень воды, из-за осадков, может подняться на 0,5-1,5 метра. Существует и угроза схода селей.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, гроза. Здесь также дует норд-вест до 12 м/с. Столбик термометра поднимется до +26°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями, скорость северо-западного ветра до 5 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +27°. Дождливо.

Вода в Черном море всего +19°… +23°

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