Где в Крыму с 28 июня по 4 июля будут стоять видеокамеры на дорогах

Правила дорожного движения нужно соблюдать. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров в курортный сезон заполонили автомобили. За соблюдением дисциплины на трассах следят передвижные комплексы автоматизированной фиксации нарушений ПДД РФ «Кордон-М»2, или говоря по-простому – «треноги».

Правда автолюбители не всегда с должным уважением относятся к этой аппаратуре, были случаи, когда видеокамеры запенивали из огнетушителя.

Госавтоинспекция Республики Крым опубликовала список, где будет идти видеонаблюдение с 28 июня по 2 июля. Места для работы «треног» выбраны по итогами анализа ДТП на автодорогах полуострова.

Узнать, где работают видеокамеры можно по этой ссылке.

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