В Симферополе чистят городские фонтаны

В летнее время многие симферопольцы предсказуемо тянутся к воде. Фото: пресс-служба МБУК «Парки столицы».

Сотрудники МБУК «Парки столицы» начали плановую очистку городских фонтанов в Симферополе, сообщил директор учреждения Денис Свирякин.

Фонтаны, расположенные в городских скверах, считаются главным украшением крымской столицы. Летом к ним приходит много людей, чтобы освежиться в прохладе.

Проблема заключается в том, что из-за жаркой погоды в чашах начинает цвести вода, также в фонтаны иногда попадает мусор. Поэтому специалисты МБУК «Парки столицы» летом регулярно чистят гидротехнические сооружения.

Сейчас большие конструкции моют с помощью специального оборудования. К настоящему моменту уже вновь запущены фонтаны в сквере Тренева. В последнюю очередь приступят к чистке маленьких сооружений. После этого специалисты начнут восстанавливать плитку, которую повредили вандалы на одном из фонтанов.

Фонтаны в Симферополе давно стали любимыми достопримечательностями туристов. Фото: пресс-служба МБУК «Парки столицы».

- Сотрудники МБУК «Парки столицы» регулярно обеспечивают уход за комплексом инженерных коммуникаций, электротехнических сетей, гидронапорных сооружений. За внешней красотой струящейся воды скрывается сложная система коммуникаций, и, чтобы поддерживать ее в работоспособном состоянии, необходим постоянный уход, – рассказал Денис Свирякин.

Симферопольский роддом сегодня начнет работать в режиме COVID-госпиталя. Рожениц перенаправят в другие учреждения.

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