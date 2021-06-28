В Ялте заканчивается прием заявок после утраты имущества из-за наводнения

Сейчас для этого работает специальный колл-центр для фиксации заявок от жителей Фото: Александра Тимощенко

С 29 июня заканчивается прием заявок на выплату компенсаций после ЧС в Ялте, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Сейчас для этого работает специальный колл-центр для фиксации заявок от жителей, которые пострадали от наводнения.

- Прием заявлений граждан, чье имущество пострадало в результате ЧС, ведется с 21 июня, а принести их можно как лично, так и отправить на электронную почту или передать информацию по телефону, - добавили в администрации.

Как сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко, только до 25 июня было обработано около 612 обращений, из них 422 из-за утраченного имущества первой необходимости и поврежденному жилью. Больше ста обращений поступало из-за повреждения автомобилям, 82 - от представителей бизнеса.

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