В Крыму до конца месяца пройдут сильные ливни

Сейчас на основной территории полуострова установилась теплая погода. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Высокая вероятность мощных ливней в Крыму будет сохраняться до конца месяца, возможен шквалистый ветер, сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Несмотря на то, что на полуострове по большей части установилась хорошая, теплая погода, ситуация по-прежнему серьезная. Вероятность, что на регион еще будут обрушиваться сильные ливни, сохраняется 100%-ная.

- Есть большой риск выпадения сильных дождей, шквала, – сказала Любецкая.

По ее словам, установить, на какую часть региона придется удар стихии, будет возможно только за несколько часов до начала события.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал проверку воды на кишечные инфекции в море Ялты. Исследования стартовали на пляжах от Фороса до Алупки.

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