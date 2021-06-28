Воздушные змеи и добрые открытки: В винном парке комплекса «Мрия» отметили день детства

Фото: Центр винного туризма Winepark

Центр винного туризма Winepark курортного комплекса Mriya Resort & SPA провел «День детства». В рамках мероприятия гости центра создали панно-разукрашку на тему лета мечты, основой которого стали рисунки воспитанников Ялтинской общественной организации молодых людей с ограниченными возможностями «Вместе».

Панно из рисунков разукрашивали всем миром Фото: Анна КИРИЕНКО

- На рисунках воспитанники организации изобразили виноградную лозу, символ семейного парка развлечений «Дримвуд» Дримми, Японский сад, пляж и море, - рассказали в Winepark.- Гости парка насытили цветом эти образы, и получилось летняя картина детства.

В дальнейшем эти рисунки превратятся в добрые открытки, которые можно будет приобрести в винном парке, а вырученные средства пойдут на нужды воспитанников организации. Еще одним действом «Дня детства» стал мастер-класс по созданию воздушного змея, начиная со сборки каркаса и заканчивая разработкой его уникального дизайна.

Свой собственный воздушный змей должен быть у каждого ребенка Фото: Анна КИРИЕНКО

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