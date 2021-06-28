Уровень рек в Крыму може сильно подняться 28 июня

Сегодня нужно исключить нахождение вблизи любых рек, соблюдать осторожность, не подходить к потоку воды.

Сегодня, 28 июня, на некоторых реках Крыма ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра. Есть угроза схода селей, сообщили в пресс-службе МЧС, пишет Крымская газета.

Тем, кто проживает рядом с водными объектами и в районах пересохших русел рек, рекомендуется застраховать вещи, заранее подняв имущество на высоту не менее 30 сантиметров. Самим гражданам рекомендуют перебраться в пункты временного размещения граждан. Их адреса можно узнать в администрациях муниципальных образований.

Ранее сообщалось, что в селе Приозерном из-за подтопления домов расселят 35 человек. Всего пострадали 18 строений.

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