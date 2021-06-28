Больше всего от потопа в Крыму пострадали дороги и жилые дома

Размытые дороги тянут на 5 миллиардов рублей ущерба Фото: Михаил ПАТЛИС

Больше половины из 12,5 миллиардов рублей ущерба, причиненного потопом городам и районам Крыма, приходится на объекты транспортной инфраструктуры и общедомовое имущество. На ремонт дорог, включая обустройство и прочистку ливневой канализации, необходимо 5,2 миллиарда рублей.

- На капитальный ремонт общего имущества, а это фасады, подвалы и кровли, Ялте необходимо 2,5 миллиарда рублей на 308 домов, Керчи — 1,8 миллиарда на 117 домов , - сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк. - На придомовые территории - 279 миллионов рублей по всему Крыму.

Из объектов транспортной инфраструктуры на капитальный ремонт в Ялте необходимо 3,6 миллиарда рублей, 975 миллионов — в Керчь и еще 224 миллиона рублей на ремонт трассы «Таврида».

По отраслям на втором месте среди пострадавших учреждения образования на 1 миллиард 245 миллионов рублей, в 761 миллион оценили свой ущерб объекты культуры, в 110 миллионов — здравоохранения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50