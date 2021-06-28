Часть Симферополя и Севастополя 29 июня останется без электричества

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 июня в отдельных районы Симферополя и Севастополя исчезнет электричество, потому что идет ремонт трансформаторных подстанций и другого оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Оленчука 2-34(чет); 25а,27-53(нечет);

ул. Алексеева 24(чет); 7-15,9а(нечет);

ул. Центральная 2-16а(чет); 1-15(нечет);

пер. Дальний 2а,2-10,16а(чет); 5-7,9/18(нечет);

пер. Малосадовый 16(чет);

СОТ Садовод,

СПК «Изумруд»

ул. Кубанская, ул. Рябиновая, ул. Ломброзо, ул. Светлая, ул. Калиновая, ул. Клубничная, ул. Земляничная, ул. Красная, ул. Азовская, ул. Ореховая, ул. Персиковая, ул. Родниковая, ул. Виноградная, ул. Солнечная, ул. Ягодная, ул. Дачная. пер. Лавандовый, ул. Ялтинская, ул. Феодосийская, ул. Керченская, ул. Зеленая, ул. Быкова, ул. Миндальная, ул. Запрудная, ул. Озерная, ул. Ереванская, ул. Афинская, ул. Минская, ул. Киевская, ул. Московская,

ул. Юбилейная, ул. Запрудная, ул. Вокзальная, ул. Николаевская.

СОТ Юбилейный

ул. Дружбы, ул. Данилова, ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Зеленая, ул. Степная.

СОТ Дачный

ул. Вишневая, ул. Абрикосовая, ул. Персиковая, ул. Ореховая.

пер. Лавандовый 2(чет);

ул.Железнодорожная, 8-16, 24, 26(чет), 5(нечет);

ул.Вокзальная, 12-20, 11

ул.Железнодорожная, 4,8-12,16;

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер Школьный 2-8;

ул. Буденного 6-А,6-Б,6-24,23,31-59;

ул. Котовского 48;

ул. Николая Музыки 1,7-13,19-23;

ул. Степаненко 12;

ул. Чапаева 50-80,21-25,29-41

село Орлиное ул. Мазурца 2-22; ул. Ореховая 20-А,4,10-16,20,15-17,21; ул. Солнечна 1; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11

пр. Генерала Острякова 141-А,141-Б,141-В,141

село Полюшко: ул. Севастопольская 2-12(чет); Осипенко: ул. Землянского 9-а; ул. Енисейская 2-8(чет),1-7(нечет); ул. Массандровская 6; ул. Сухий П. 2-8(чет),1-а,1-б,1

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