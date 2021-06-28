В Приозерном ускорят строительство насосной станции и отводящего канала

Жители Приозерного страдают от подтоплений. Фото: МЧС по РК

Для того, чтобы полностью предотвратить подтопления, в Приозерном построят мощную насосную станцию и отводящий канал. Работы в этом направлении уже ведутся, сообщил глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль.

-Полностью разработана дорожная карта вплоть до ввода в эксплуатацию. Проект предусматривает строительство насосной станции мощностью 14 тыс. куб.м/с, расчистку и углубление озера Чурбаш, автоматический перелив в канал и строительство самого отводящего канала, длиной 3 километра,- сказал Игорь Вайль.

На сегодняшний день, по словам главы госкомитета водного хозяйства, в Приозерном прочистили старый обводной канал, длиной в 1,8 км, ко вторнику планируют завершить работы на оставшемся участке длиной в 800 м. Это даст возможность избежать подтоплений до тех пор, пока не будут построены новые гидротехнические сооружения.

Глава Крыма тем временем потребовал ускорить процесс захода проекта строительства насосной станции и отводящего канала в Приозерном в Госэкспертизу. По мнению Аксенова, документация должна быть подана уже в этом году, чтобы работы начать в 2022-м. Стоимость проекта оценивается в 400 млн. рублей.

Жители поселка Приозерное уже несколько десятилетий страдают от подтоплений. В июне поселок затапливало дважды. 7 июня МЧС республики сообщило о подтоплении 18 придомовых территории в результате перелива воды через дамбу. 17 июня в результате стихии поселок затопило снова.

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