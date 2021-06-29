В Приозерном увеличилось количество домов, из которых расселят людей

Два десятка домов в Приозерном подлежат расселению. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Жителей еще двух домов в Приозерном переселят из-за сильного подтопления. Как сообщил первый зам главы администрации Ленинского района Игорь Заикин, количество домов, из которых расселят людей, увеличилось до двадцати.

- Еще два человека написали заявления. Итого у нас получается 20 домов. Они находятся в зоне постоянного подтопления, - сказал Заикин.

Кроме того, 21 дом в Ленинском районе подлежит капитальному ремонту. По словам Заикина, это частные домовладения в Приозерном, Новоотрадном и Чистополье.

Ранее сообщалось, что в результате подтопления в селе Приозерном сильно пострадали 18 домов, из которых планировалось переселить 35 человек, в том числе 10 детей. В понедельник поселок посетил глава Крыма Сергей Аксенов.

Приозерное сильно пострадало из-за разгула стихии.

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