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Общество29 июня 2021 6:43

Погода в Крыму на 29 июня: норд-вест и тепло до +29

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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На полуострове в разгаре курортный сезон.

На полуострове в разгаре курортный сезон.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 июня на Крымском полуострове должно пройти без природных катаклизмов, вроде дожди и грозы оставили в покое южный край. Будем надеяться, что так оно и будет!

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Скорость норд-веста достигнет 6-11 м/с. В дневное время столбик термометра покажет + 27…29°.

На Южном берегу Крыма солнечно, скорость северо-западного ветра до 5 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +27°.

Вода в Черном море +20°… +22°

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