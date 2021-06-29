В Крыму высадился турецкий десант: На полуострове снимают «Гардемарины 1787. Война»

По сюжету фильма турки пытаются расправиться с гардемаринами. Фото: кадр видео Фильм "Гардемарины-IV"/VK

«Не вешать нос, гардемарины!» - задорная песня обретает новое звучание на киноплощадке, где работает команда режиссера Светланы Дружининой.

В продолжении культового фильма идет речь о тех далеких временах, когда Крым вошел в состав Российской империи. Поэтому в кадре много новых лиц и героев. Непримиримые враги друзей гардемаринов – воинственные турки.

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- Высадка турецкого десанта, - так называется новое видео со съемочной площадки.

Недруги причаливают к берегу Крыма на лодках, где их встречает киногруппа.

Этот сюжет конечно же останется за кадром.

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На экране же покажут, как незваных гостей встретят друзья гардемарины и их соратники. Непримиримые противники схлестнуться в рукопашной, пытаясь уничтожить друг друга холодным оружием.

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