Сегодня в Симферополе массово отключили свет

Обесточены остались сотни домов. Фото: ГУП РК «Крымэнерго».

В Симферополе сегодня, 29 июня, с 8.00 до 17.00 отключили электроэнергию по некоторым адресам. В городе идет капитальный ремонт электрооборудования, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Уточняется, что график отключений могут изменить. Все интересующие вопросы можно задать по телефону «горячей линии» организации: +7 800 506 00 12.

Света нет по следующим адресам:

- улица Оленчука 2-34(чет); 25а,27-53(нечет);

- улица Алексеева 24(чет); 7-15,9а (нечет);

- улица Центральная 2-16а (чет); 1-15(нечет);

- переулок Дальний 2а,2-10,16а(чет); 5-7,9/18(нечет);

- переулок Малосадовый 16(чет);

- СОТ Садовод,

- СПК «Изумруд»

- улица Кубанская,

- улица Рябиновая,

- улица Ломброзо,

- улица Светлая,

- улица Калиновая,

- улица Клубничная,

- улица Земляничная,

- улица Красная,

- улица Азовская,

- улица Ореховая,

- улица Персиковая,

- улица Родниковая,

- улица Виноградная,

- улица Солнечная,

- улица Ягодная,

- улица Дачная.

- переулок Лавандовый,

- улица Ялтинская,

- улица Феодосийская,

- улица Керченская,

- улица Зеленая,

- улица Быкова,

- улица Миндальная,

- улица Озерная,

- улица Ереванская,

- улица Афинская,

- улица Минская,

- улица Киевская,

- улица Московская,

- улица Юбилейная,

- улица Запрудная,

- улица Вокзальная,

- улица Николаевская.

- СОТ Юбилейный

- улица Дружбы,

- улица Данилова,

- улица Садовая,

- улица Мичурина,

- улица Зеленая,

- улица Степная,

- СОТ Дачный,

- улица Вишневая,

- улица Абрикосовая,

- улица Персиковая,

- улица Ореховая.

- переулок Лавандовый 2(чет);

- улица Железнодорожная, 8-16, 24, 26(чет), 5(нечет);

- улица Вокзальная, 12-20, 11

- улица Железнодорожная, 4,8-12,16.

В Симферопольском районе света нет на улице Авдет, улице Хыдырлез, улице Каранфиль, улице Кунешли, улице Бахтлы, улице Братьев Гнатенко, улице Сумской, улице Почтовой, улице Степной, улице Богдана Хмельницкого, улице Новой, СООО «Чайка», улице Фонтанной, улице Солнечной.

Ранее сообщалось, что ФАС не разрешила поднять тарифы аэропорту «Симферополь» в 2022 году. В ведомстве не нашли причин изменять цены.

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