В Крыму арестовали пенсионера за хранение оружия и боеприпасов

Мужчина опасался ответственности, потому что у него не было лицензии на хранение оружия. Фото: МВД по Республике Крым.

Полиция РК вместе с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержала 67-летнего жителя Черноморского района Крыма за незаконное хранение оружия, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Обыскав дом мужчины, стражи порядка нашли несколько видов оружия, комплектующих частей и боеприпасов. Нарушитель объяснил, что весь арсенал приобрел около семи лет назад. Он хранил его без регистрации. Арестованный понимал, что все это добро у него находится незаконно, поэтому опасался ответственности.

Возбуждено уголовное дело, мужчина может сесть в тюрьму на 4 года.

Ранее сообщалось, что бывший начальник отдела МВД и его заместитель из Судака предстанут перед судом за взятки. Они покрывали преступников.

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