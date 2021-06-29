В Симферополе возбуждено уголовное дело о пожаре в салоне красоты на улице Желябова

Расследование дела находится под контролем прокуратуры Симферополя. Фото: Архив "КП"

Крымская прокуратура проверила законность возбуждения уголовного дела по факту пожара утром 23 мая этого года в Симферополе на улице Желябова. Огонь охватил многоквартирный дом, а также причинил вред находящемуся в нем салону красоты. Общий ущерб оценен на 250 тысяч рублей.

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем одного из жильцов дома. За совершение преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) может быть дано наказание вплоть до лишения свободы на один год.

Ранее сообщалось, что девушка-водитель врезалась в «Мазду» по дороге в Николаевку. Ее госпитализировали.

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