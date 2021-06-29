Девушку могут посадить в тюрьму за сбитую ночью собаку в Крыму

Административной ответственности девушке не избежать. Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым.

В полицию Симферополя 8 июня в полночь поступило сообщение о том, что неизвестная девушка сбила на Ялтинской объездной при выезде из Симферополя собаку. Водитель проигнорировала пострадавшее животное и скрылась с места ДТП.

Стражи порядка сразу же отправились на место происшествия. После кропотливой работы сотрудников полиции выяснилось, что владелец автомобиля - 56-летний житель Ростовской области. На опросе мужчина рассказал, что машину водит его 32-летняя дочь, которая сейчас временно живет в Алуште. Девушка объяснила, что она ехала из Симферополя домой в Алушту поздно ночью. Почувствовав удар, она остановилась и вышла из салона. Но так как была кромешная темнота, водитель не увидела ни повреждений автомобиля, ни сбитой собаки.

Девушку привлекли к административной ответственности, материалы дела рассматриваются. Если в суде вина будет доказана, ее могут лишить прав до полутора лет, либо назначить административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ранее сообщалось, что в Симферополе возбуждено уголовное дело о пожаре в салоне красоты на улице Желябова. Виновник происшествия может сесть в тюрьму на один год.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50