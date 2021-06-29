Центр Ялты снова открыт для личного автотранспорта

Сегодня на всех ялтинских маршрутах возобновилось движение троллейбусов. Фото: Архив "КП"

Центральные улицы Ялты вновь открыты для автомобилистов, сообщила глава города Янина Павленко.

По ее словам, это решение было принято перед заседанием комиссии по ЧС.

- Однако по-прежнему перекрыты улицы Вергасова, Кривошты и Ломоносова, где все еще ведутся работы, – уточнила Павленко.

Кроме того, временно все еще работают маршруты №2 Гурзуф – Краснокаменка – Артек и №10 улица Пионерская – улица Найденова, а маршрут № 20 улица Кривошты – улица Пионерская не работает из-за технических работ на улице Кривошты.

Напомним, что решение перекрыть центр города было принято 18 июня. Это связано с последствиями разгула стихии.

Ранее сообщалось, что троллейбусы снова ходят по всем маршрутам Большой Ялты. Дороги постепенно расчистили.

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